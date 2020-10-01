Кадетов Москвы и Волгограда объединила «Битва на Волге»

Прошло 77 лет с той битвы на Волге, которая вошла в историю Великой Отечественной войны, как самая отчаянная и самая кровопролитная. Но ни на день не забыли героев, их имена и подвиги передают из поколения в поколение. Сегодня, 1 октября 2020-го, воспитанники кадетских корпусов следственного комитета в Москве и Волгограде снова вспоминали те тяжелые дни. Этих ребят разделяют тысячи километров, но объединила память. Видеоконференция, посвященная 78-й годовщине бомбардировки Сталинграда в 1942 году, которую сегодня провели кадеты, так и называлась «Битва на Волге – Память народа». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по Волгоградской области.

Инициатором выступила председатель Московской организации бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей Инна Харламова.

Кадеты из Волгограда реконструировали тот страшный день в истории Сталинграда - 23 августа 1942 года, когда «рабочие Сталинградского тракторного завода, ставшие ополченцами, отстаивали родной завод и заводские поселки – от танковых ударов и атак пехоты противника». Поведали московским друзьям о «Народном музее», который действует в волгоградском кадетском корпусе СК РФ имени Слипченко, об уникальной диораме «Героическая оборона Сталинграда» и о выставочном зале с подлинными личными вещами маршала Чуйкова.

Московские ребята в свою очередь поделились опытом участия в поисковых и волонтерских движениях. Кстати, из корпус располагается как раз на улице Чуйкова и внук маршала – Николай Чулков даже приходил в гости к столичным кадетам. Ребята тоже рассказали много интересных фактов, которые они узнали о выдающемся военачальнике.

Рассказы ребят слушали и председатель организации «Дети военного Сталинграда города Москвы» генерал–лейтенант Борис Усачев, генерал–майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, а также приглашенные историки и краеведы. Они высоко оценили знания кадетов и отличную работу по патриотическому воспитанию, которую проводят в кадетских корпусах.

- Важно не потерять связь поколений, чтобы современная молодежь смогла сохранить и пронести через года память о славных подвигах дедов и прадедов, которые ценой собственной жизни защищали Отечество, - отметили организаторы и участники видеоконференции.