В Волгограде иномарка вылетела на тротуар и насмерть сбила женщину

Иномарку от удара отбросило на тротуар. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткая авария произошла вечером 1 октября на западе Волгограда. Из-за столкновения двух машин погибла женщина, которая просто проходила мимо по тротуару. Погибшей было 65 лет. И надо же, что она погибла сегодня, когда в России отмечают день пожилого человека.

Случилось это на улице Землячки примерно в 18.15. 22-летний водитель на «десятке» выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил «Тойоту». Как обычно, думал проскочить, но спровоцировал аварию. От удара иномарку отбросило сначала на припаркованную «Ауди», а потом она вылетела на тротуар, где сбила проходящую мимо женщину.

Виновником аварии стал водитель "десятки", который не пропустил "Тойоту". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка, женщине сразу же вызвали «скорую» помощь, но она скончалась едва ее привезли в медучреждение.

- Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства ДТП, - добавляют в ГУ МВД по региону.