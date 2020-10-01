На западе Волгограда высадят пять тысяч сосен

Фото администрации ВО.

Стало хорошей традицией каждую осень проводить в Волгоградской области акцию «Сохраним лес». Волонтеры, школьники и просто неравнодушные к родной земле волгоградцы присоединяются к сбору семян и высадке деревьев. Этот год исключением не станет. В облкомприроды уже наметили территории, где высадят новые саженцы.

Так больше всего молодых деревьев планируют высадить на западе Волгограда – в поселке Каменный Буерак Дзержинского района. Там намерены засадить саженцами 1,3 гектара земли. В общей сложности там появится более пяти тысяч деревьев. Да еще каких – сосны крымской и обыкновенной.

-Основные мероприятия по высадке деревьев планируется провести в октябре и ноябре, - уточняют в облкомприроды.

Также в рамках акции запланированы субботники по расчистке лесных территорий от мусора и «десант», который отправится на сбор семян лесных растений.

В администрации области напоминают, что благодаря участию региона в проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2020 году в области будет высажено более 5 миллионов деревьев.