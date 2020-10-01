В Волгограде 2 октября отключат свет в четырех районах

Энергетики обещают, что света не будет максимум до 17.00 в отдельных районах.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Если вы думали, что в октябре ремонтные работы на высоковольтных линиях и подстанциях закончатся, вы ошибались. Работы у энергетиков еще много – где-то надо успеть до холодов заменить оборудование, где-то провести профилактические работы, чтобы избежать неприятных ЧП. Поэтому 2 октября ряд улиц и домов в Волгограде опять останется без электричества. В частности, отключения запланированы сразу в четырех районах города. Об этом «КП-Волгоград» узнал от ресурсоснабжающей организации «Россети-Юг».
В частности, известно, что 2 октября частично без света окажутся жители Красноармейского, Кировского, Дзержинского и Центрального районов. Правда, в центре ремонтные работы затронут всего 11 домов, в том числе несколько многоэтажек. Но больше всего «достанется» завтра Красноармейскому району – там под отключение попадают сразу 24 улицы частного сектора. И посидеть им без света придется почти весь рабочий день. А вот в Дзержинском районе ремонтные работы обещают закончить за пару часов в первой половине дня, так что те, кто уходит с утра на работу, могут даже не заметить отключения света.
СПРАВКА «КП»
В Волгограде 2 октября отключат свет по следующим адресам:
Кировский район
(с 9.00 до 17.00)
ул. Писемского 76,84
пер. Успенского 14
ул. Шумилова 75
пер. Краснодонский 19-17
Дзержинский район
(с 9.00 до 12.00)
ул. Березовская 14,15-19
ул.Енотаевская 2-28, 1-29
ул. Эльтонская 2-30,1-23
ул. Рахинская 2-24,1-23
ул. Быковская 7-29,12-28
ул. Двинская 49-69
просп. Жукова 22-38
ул. Иртышская 10-22
(с 10.00 до 13.00)
бульвар Победы 58
Центральный район
(с 9.00 до 12.00)
ул. Землянского 1-9
просп. Ленина 51,51а
Красноармейский район
(с 9.00 до 17.00)
ул. Новопортная 37-89
ул. Причальная 29-79,30-84
ул. Тросовая 15-61,22-70
ул. Дальневосточная 19-33,20-34
ул. Адмирала Макарова 16-18
ул. Героев Малой Земли 1-25,2-30
ул. Корпусная 1-29,2-28
ул. Судостроительная 1а-35
пер. Катерный 1-19,2-8
ул. Раздорская 1-21,2-24
ул. Адмирала Макарова 1-27,22-82
ул. Причальная 83-117,86-116
ул. Новопортная 91-121
ул. Тросовая 67-89,72-104
ул. Причальная 1-27,2-34
ул. Тросовая 1-13,2-20
ул. Адмирала Макарова 13а
пос. Нагорный 3-19,2-18
ул. Новопортная 1а-35а
ул. Тросовая 13,20
ул. Адмирала Макарова 1-9а,2а,2в
пер. Подгорный 21-23,16-44
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