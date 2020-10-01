В Волгограде 2 октября отключат свет в четырех районах

Энергетики обещают, что света не будет максимум до 17.00 в отдельных районах. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Если вы думали, что в октябре ремонтные работы на высоковольтных линиях и подстанциях закончатся, вы ошибались. Работы у энергетиков еще много – где-то надо успеть до холодов заменить оборудование, где-то провести профилактические работы, чтобы избежать неприятных ЧП. Поэтому 2 октября ряд улиц и домов в Волгограде опять останется без электричества. В частности, отключения запланированы сразу в четырех районах города. Об этом «КП-Волгоград» узнал от ресурсоснабжающей организации «Россети-Юг».

В частности, известно, что 2 октября частично без света окажутся жители Красноармейского, Кировского, Дзержинского и Центрального районов. Правда, в центре ремонтные работы затронут всего 11 домов, в том числе несколько многоэтажек. Но больше всего «достанется» завтра Красноармейскому району – там под отключение попадают сразу 24 улицы частного сектора. И посидеть им без света придется почти весь рабочий день. А вот в Дзержинском районе ремонтные работы обещают закончить за пару часов в первой половине дня, так что те, кто уходит с утра на работу, могут даже не заметить отключения света.

СПРАВКА «КП»

В Волгограде 2 октября отключат свет по следующим адресам:

Кировский район

(с 9.00 до 17.00)

ул. Писемского 76,84

пер. Успенского 14

ул. Шумилова 75

пер. Краснодонский 19-17

Дзержинский район

(с 9.00 до 12.00)

ул. Березовская 14,15-19

ул.Енотаевская 2-28, 1-29

ул. Эльтонская 2-30,1-23

ул. Рахинская 2-24,1-23

ул. Быковская 7-29,12-28

ул. Двинская 49-69

просп. Жукова 22-38

ул. Иртышская 10-22

(с 10.00 до 13.00)

бульвар Победы 58

Центральный район

(с 9.00 до 12.00)

ул. Землянского 1-9

просп. Ленина 51,51а

Красноармейский район

(с 9.00 до 17.00)

ул. Новопортная 37-89

ул. Причальная 29-79,30-84

ул. Тросовая 15-61,22-70

ул. Дальневосточная 19-33,20-34

ул. Адмирала Макарова 16-18

ул. Героев Малой Земли 1-25,2-30

ул. Корпусная 1-29,2-28

ул. Судостроительная 1а-35

пер. Катерный 1-19,2-8

ул. Раздорская 1-21,2-24

ул. Адмирала Макарова 1-27,22-82

ул. Причальная 83-117,86-116

ул. Новопортная 91-121

ул. Тросовая 67-89,72-104

ул. Причальная 1-27,2-34

ул. Тросовая 1-13,2-20

ул. Адмирала Макарова 13а

пос. Нагорный 3-19,2-18

ул. Новопортная 1а-35а

ул. Тросовая 13,20

ул. Адмирала Макарова 1-9а,2а,2в

пер. Подгорный 21-23,16-44

пер. Тросовый 2,2а

пос. Нагорный 8,9,11,32,53-104