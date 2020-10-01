Три рейса в день: новый перевозчик сократил график автобусов Волгоград-Волжский

Фото мэрии Волгограда.

С 1 октября добраться из Волжского в Волгоград и обратно станет проблематичнее. А все потому, что автобус №123, которые ездит от 30-го микрорайона в Волжском до ж/д вокзала в Волгограде, и автобус №146 (Волжский магазин «Стимул» - автовокзал Волгограда, через рабочий поселок Средняя Ахтуба) сократили число рейсов. Отныне 123-й будет выполнять всего три рейса в день (туда и обратно), а 146-й – пять рейсов в день. Об этом «КП-Волгоград» узнал из информации, представленной комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Новое расписание автобусов №123 и 146. Фото с сайта администрации ВО.

При этом в комитете напоминают, что изменения в расписании внес новый перевозчик, который теперь будет работать по данному маршруту. Отметим, что обслуживание этих маршрутов выиграло ООО «Волгоградский автобусный парк», который входит в холдинг «ПитерАвто». До этого на данных маршрутах работала «Волжская автоколонна №1732».