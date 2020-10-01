Волгоградцев просят помочь в поиске 7-летнего мальчика

Разыскивается Савелий Роговцев. 7 лет. Фото ГУ МВД по Владимирской области.

Полицейские кинули клик по всей стране: люди, помогите найти ребенка! Пропал семилетний мальчик – Савелий Роговцев. Он из Владимирской области. Пропал по пути из школы домой. Родные и правоохранители сбились с ног в его поисках, поэтому обращаются ко всем, в том числе и к неравнодушным волгоградцам в надежде найти ребенка.

- Днем 28 сентября 2020 года мальчик вышел из школьного автобуса на остановке в селе Горки Камешковского района Владимирской области, и как в воду канул. Домой он не дошел, и больше его никто не видел, - цитируют сообщение владимирских коллег-полицейских в региональном Главке.

Известно, что мальчик воспитывается в хорошей семье и характеризуется положительно, раньше он никогда самостоятельно не уходит из дома без спроса.

Приметы разыскиваемого: на вид 7 лет, худощавый, рост примерно 120 сантиметров, русые волосы, светло-карие глаза.

В день пропажи на нем были белая рубашка и синяя куртка, на ногах – синие брюки и синие кроссовки. При себе у него был рюкзак черного цвета с желтыми вставками с надписью «OFF ROAD EXTREME».

- Если вы вдруг увидите этого мальчика, или вам стало известно о его местонахождении, сообщите в дежурную часть полиции Камешковского района по телефонам 8(49248)77-81-26, 8-919-016-37-45, или во владимирский Главк - 8- 920-902-07-77, - просят волгоградцев сотрудники областной полиции.