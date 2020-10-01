Подождите еще 10 дней: когда вернут деньги за билеты на отмененный матч Ротор - Краснодар

Фото: СК "Ротор"

С момента отмены матча 7-го тура Российской премьер-лиги между «Ротором» и «Краснодаром» миновали 2,5 недели. А многие болельщики до сих пор не дождались возврата денег за билеты. Хотя клуб и Kassir.ru на следующий день инициировали упрощенную процедуру по обмену. При этом сообщалось, что мгновенно этот процесс не пройдет. И все равно болельщики заждались. «Ротор» успел отсидеть карантин из-за коронавируса и провести домашний матч с «Рубином». Исполнительный директор Kassir.ru Волгоградская область Максим Левин отметил, что на возврат денег требуется большое количество времени. Все заявления болельщиков обрабатываются вручную.

- В адрес билетного оператора kassir.ru поступило больше 11 тысяч заявлений, - приводит слова Максима Левина сайт «Ротора». - Несмотря на то, что во время пандемии возврат денег можно осуществлять в течение 180 дней — деньги возвращаются в течение суток, но только после того, как будет обработано заявление.

Максим Левин рассказал, что уже свои деньги получили около 7 тысяч человек.

- На обработку оставшихся заявлений потребуется еще около 10 календарных дней. Уверяю вас, ни одно из писем не останется без внимания, и денежные средства будут возвращены.

Исполнительный директор волгоградского отделения билетного оператора надеется на терпение и понимание болельщиков. Кстати, некоторые любители футбола пишут в социальных сетях, что деньги им пришли.

«Спасибо, мне вернули»

«Вернули вчера»

Но многим еще приходится ждать.

«25 сентября прислали письмо, что заявление принято в работу, но сегодня уже 1 октября, но деньги так и не вернули»

Напомним, игра между «Ротором» и «Краснодаром» должна была пройти 13 сентября на «Волгоград Арене», но за час до стартового свистка проведение встречи запретили Роспотребнадзор и РПЛ из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.