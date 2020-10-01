Оставила троих детей сиротами: под Волгоградом женщина убила собственную дочь и сожгла в лесу

1 октября Волгоградский областной суд отменил постановление об условно-досрочном освобождении 57-летней Светланы Вершининой, которая собственными руками убила дочь, вывезла тело в лес и сожгла, оставив троих несовершеннолетних детей – своих внуков – сиротами. Изначально женщине дали 8 лет колонии, но за два года тюрьмы та успела получить выговоры за нарушение распорядка дня. При этом решила, что сможет выйти по УДО.

Ленинский районный суд даже удовлетворил ее просьбу, но в дело вмешалась прокуратура. С учетом поведения осужденной, ее психологической неготовности жить в социуме и того, что она не выплатила потерпевшей стороне 515 тысяч рублей в качестве морального ущерба, надзорное ведомство потребовало оставить Вершинину в тюрьме. Облсуд поддержал.

Как сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, детей взяла под опеку сестра погибшей.