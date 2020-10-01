Приехали, разрезали, увезли: упавшую на машины вентиляционную трубу в центре Волгограда убрали

Наконец, убрали! Фото: Юлия Данильченко

Днем 1 октября во дворе дома №4 по Аллее Героев в центре Волгограда, наконец, убрали вентиляционную трубу, которая накануне рухнула на крыши нескольких припаркованных у фасада многоэтажки машин.

- Приехали, разрезали и увезли, - рассказала «КП-Волгоград» Лариса Авдеева.

А вот читатели «Комсомолки» поделились другой любопытной информацией касательно злополучной трубы: оказывается, за несколько дней до ЧП жильцы обращались в свою УК и даже звонили в МЧС с жалобами, что хлипкая конструкция вот-вот рухнет им на головы. Вместо того, чтобы закрепить трубу, приехавшие на место "неизвестные люди" натянули ленту поперек дороги, но ту от порывов ветра сорвало.

Коммунальщики продолжают игнорировать звонки, хотя сама труба может принадлежать также кафе или магазинам, которые расположены в здании. Отметим, что владельцы поврежденных машин обратились в полицию и зафиксировали данный факт. Так они смогут отсудить компенсацию за нанесенный им ущерб.