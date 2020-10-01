Роспотребнадзор закрыл детский магазин в Волгограде из-за отсутствия обеззараживателя воздуха

С 30 сентября по инициативе Роспотребнадзора Краснооктябрьский районный суд Волгограда закрыл магазин детских товаров в гипермаркете «Империя цен» на 15 суток за нарушение коронавирусных мер. А именно в торговом помещении не было ни одного устройства для обеззараживания воздуха. При этом в магазине работают сотрудники, не говоря уже о посетителях, которых тоже немало.

Надзорное ведомство регулярно проверяет торговые и многие другие объекты, стараясь предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19.

- ИП Мусаевой, осуществляющему реализацию товаров легкой промышленности, детской непродовольственной продукции, игрушек и прочего в гипермаркете выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что за эти сутки патрули выявили 143 нарушения масочного режима со стороны волгоградцев, а также несоблюдение санитарных требований в сфере торговли.