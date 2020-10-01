Волгоград и Волжский в лидерах: география распространения коронавируса

Актуальные данные о приросте ковидных больных в Волгоградской области на 1 октября 2020 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

132 новых случая коронавирусной инфекции выявили 1 октября 2020 года в Волгоградской области. Всего в регионе 15231 человек заразились COVID-19. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперштабе. Самый большой прирост за сутки в Волгограде – в больницы поступило сразу 57 пациентов с подтверждённым диагнозом. На втором месте Волжский, где 17 заболевших.

Также положительные тесты на ковид получили жители 18 муниципальных районов области. По 9 новых случаев выявили в Камышине и Михайловке, по 5 – в Светлоярском и Фроловском районах, по 4 – Киквидзенском, Палласовском и Среднеахтубинском. В Жирновском и Котовском по +3 пациента, а в Елани и Урюпинске – по 2 инфицированных.

В Алексеевском, Городищенском, Клетском, Кумылженском, Нехаевском, Николаевском, Новоаннинском и Октябрьском еще по одному заболевшему.

Что касается возраста пациентов, то заметно растет заболеваемость среди детей и подростков: 32 несовершеннолетних получили положительные результаты тестов. Из них – два малыша первого года жизни.