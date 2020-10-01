Лечились дома: коронавирус убил 47-летнего волгоградца и 66-летнюю пенсионерку

Жертв коронавирусной инфекции становится все больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 октября 2020 года Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) отчитался о 4 жертвах COVID-19. При этом оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 2 погибших волгоградцах.

Известно, что 47-летний мужчина при первых признаках недомогания не стал обращаться за медицинской помощью и занялся самолечением. А болезнь развивалась стремительно и когда он заподозрил неладное, опасный вирус уже поразил оба легких. Его госпитализировали в ГУЗ «КБ №4», где он скончался от осложнений. У пациента были проблемы с сердцем.

66-летняя волгоградка также первые пять дней пыталась излечиться сама, но потом вызвала врача на дом, который назначил прием лекарств на дому. Уже в тяжелом состоянии ее отправили в ГУЗ «ДКБ №8». Женщина также не выжила.

- Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперштабе.