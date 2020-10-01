В Волгограде ремонтируют дорогу-дублер проспекта Жукова

Подрядчик завершил укладку первого слоя асфальта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде ведется ремонт дороги на улице Батумской. Проезжая часть в Дзержинском районе служит своеобразным дублером проспекта Жукова в границах от улицы Землячки до Хорошева. Вдоль дороги находятся 3 детских сада, 1 школа и жилые многоэтажки. А вот качество проезжей части было, мягко говоря, не лучшим. Проехать по дороге без проблем было сложно, ям было предостаточно. Да и пешеходам было не легче. Работы на объекте планировались в следующем году. Однако благодаря дополнительному финансированию из федерального центра администрация Волгограда уже приступила к ремонту, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Подрядная организация завершила устройство первого, выравнивающего, слоя асфальта. В ближайшие дни качество работ оценят специалисты дорожной лаборатории. Если нареканий не будет, то строители перейдут к укладке второй слоя асфальта. Также рабочие восстановят более 40 колодцев. Контроль качества ремонта проезжей части будет осуществляться на каждом этапе. Если будут выявлены нарушения, то подрядчик будет их устранять за своей счет.