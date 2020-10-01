Лишают прав: в Волжском мать била четверых детей за любую провинность

Несчастные дети подвергались физическому насилию. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уголовное дело по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию детей возбудили в отношении 32-летней жительницы Волжского. Имея двух дочек 2 и 11 лет, а также сыновей 4 и 9 лет, женщина вела аморальный образ жизни. Мало того, что по инициативе органов опеки и попечительства ее собираются лишить прав, полиция Волжского проводит проверку и привлечет нерадивую мать к ответственности по закону.

А дома царила полная антисанитария. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Женщина проживала с детьми в комнате общежития, злоупотребляла и приводила разных мужчин. Дети жили в полной антисанитарии: клопы и тараканы, грязные вещи. Малыши мало ели и часто оставались без присмотра.

- Соседи и окружение подозреваемой не раз были свидетелями употребляемой ею ненормативной лексики в присутствии детей и применении в отношении них физической силы за различные провинности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.