В Волгоградской области трудовые мигранты ездят за рулем пьяные, без прав и воруют воду для полива

Мигранты работали без разрешительных документов и еще нарушали ПДД. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области продолжается пора сбора урожая. У фермеров – горячая пора. В большинстве случаев, всю работу руками в полях выполняют приезжие из Средней Азии. Они не жалуются на тяжелый труд. Но важно, чтобы иностранцы законно находились на территории России. А с этим, как правило, бывают сложности. Полицейские провели рейды в Николаевском и Быковском районах области, проверив, не нарушают ли граждане других стран миграционное законодательство при уборке сельхозкультур? Нарушают. Да еще как. Мало того, что работают без разрешений, так еще управляют машинами без прав, страховки и в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, было составлено 4 административных протокола за нарушения правил дорожного движения.

Всего в ходе рейда по вопросам трудовой миграции было выявлено 12 различных нарушений. Гастарбайтеры вели трудовую деятельность без разрешения на работу либо патента. Зафиксировано 6 фактов привлечения иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. За такое нарушение предусмотрены суровые наказания: для граждан штраф может составить до пяти тысяч рублей, а на должностных лиц или юридических - до пятидесяти тысяч и до восьмисот тысяч рублей соответственно. Также юридическим лицам может быть применено приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Еще и воровали воду для полива. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

На территории Левчуновского сельского поселения Николаевского района полицейские выявили несанкционированный забор воды для полива овощных культур. Дела нарушителей правил водопользования направлены в органы Россельхознадзора по Волгоградской, которые примут решения о наказании виновных.