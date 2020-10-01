В Волгограде осудили гендиректора стройфирмы, укравшего 14,5 миллионов у дольщиков

Два года тюрьмы дал Центральный районный суд Волгограда 67-летнему экс-директору строительной фирмы, который обманул дольщиков на десятки миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Два года тюрьмы дал Центральный районный суд Волгограда 67-летнему экс-директору строительной фирмы, который обманул дольщиков на десятки миллионов рублей. В общей сложности с 2015 года он присвоил 26,5 миллионов, которые предназначались для других целей – возведения новостроек.

Пять лет назад коммерсанту дали 12 миллионов для строительства дома на улице Комсомольской в Ерзовке Городищенского района. В итоге ни денег, ни МКД. В 2016 аналогичная история: получив от дольщиков 14,5 миллионов на дом по улице Молодежной в том же населенном пункте.

- Однако полученные от граждан денежные средства по этим договорам на общую сумму 14,5 миллионов рублей коммерсант потратил на иные цели, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Вину свою мужчина не признал, хотя этого и не потребовалось: опытные следователи СЧ СУ УМВД России по Волгограду собрали достаточно доказательств его вины.