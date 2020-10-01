Под Волгоградом фура раздавила «Оку»: погиб водитель легковушки

Последствия аварии в Светлоярском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Не приходит ни дня, чтобы в Волгоградской области не случилось какое-нибудь серьезное дорожно-транспортное происшествие. Участники движения проявляют невнимательность и пренебрежение правилами. Наиболее серьезные ДТП происходят на трассах. В спешке водители выезжают на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. По такому сценарию накануне, 30 сентября, случилась авария с летальным исходом в Светлоярском районе. В 17.25 на 59 километре автодороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» 58-летний водитель «Оки» выехал на встречку. А в обратном направлении двигался грузовик «МАН», за рулем которого был 29-летний парень. Столкновения было не избежать. Серьезные травмы получил водитель отечественной легковушки. Он был доставлен в больницу, но спасти медикам его не удалось.

Сразу три грузовых автомобиля столкнулись в Иловлинском районе на 911 километре трассы «Москва-Волгоград». Происшествие произошло в 19.40. 57-летний водитель «КАМАЗа», двигаясь в сторону областного центра, не увидел впереди остановившийся грузовой рефрижератор «АФ 374215» и врезался в него. От удара менее габаритный автомобиль столкнулся с еще одним «КАМАЗом», которым управлял 64-летний мужчина. В результате аварии в медучреждение с различными травмами был доставлен 52-летний водитель грузового рефрижератора, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Кадры с места ДТВ в Иловлинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Среднеахтубинском районе накануне утром, в 7.30, 25-летний водитель машины «ИЖ» не заметил пешехода. При этом 52-летняя женщина находилась на обочине, завершив переход проезжей части. В итоге автомобиль совершил наезд на пешехода. ДТП случилось на улице Кузнецкой-1. Женщине потребовалась госпитализация.

Это ночью, в 0.13 серьезная авария с одной машиной произошла в Красноармейском районе. 19-летний водитель «ВАЗ-2110», двигаясь по улице Фадеева со стороны проспекта Героев Сталинграда в сторону улицы Бахтурова, не справился с управлением и выехал на обочину. Машина врезалась в дерево, а затем перевернулась. Водитель «десятки», а также два пассажира – 21-летняя девушка и 22-летний парень, были доставлены в медучреждение.