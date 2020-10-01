Под Волгоградом аферистка за несуществующий миллион «купила» у пенсионерки квартиру

В один прекрасный день 82-летняя жительница Камышина Волгоградской области, которая проживала в однокомнатной квартире в новостройке вдруг осталась без крыши над головой. Как оказалось, она, сама того не ведая, продала жилье за миллион рублей своей сиделке. Конечно, никакого миллиона не было, а женщину просто ввели в заблуждение.

- Воспользовавшись преклонным возрастом пенсионерки, в ноябре 2019 года вместо договора пожизненного содержания с иждивением (ренты) знакомой был заключен договор купли-продажи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В дело вмешались надзорные органы. Прокуратура Камышина провела проверку и передала дело в районный суд, сумев доказать, что сделка была притворной и ее нужно отменить. По итогам пенсионерке вернули ее собственность.