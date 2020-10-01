Даже врачи были в шоке: на севере Волгограда живодеры повесили собаку

Над бездомной собакой издевались живодеры. Фото: волонтеры.

В Волгограде на улице Краснополянской у дома №30 местные жители нашли изувеченную живодерами собаку, которой надели веревку на шею и, по всей видимости, привязали к дереву. Той удалось перегрызть петлю. Неравнодушные люди обратились в волгоградский приют «Лисена», зоозащитники отвезли новую подопечную по кличке Ава в клинику «Айболит».

- Даже бывалые врачи не смогли скрыть ужаса от увиденного, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры приюта «Лисена».

Ветеринары с трудом избавили собаку от веревок, которые впились в кожу.

- На данный момент состояние Авы намного лучше, опухоль спала, раны затягиваются. Проведена операция по стерилизации, чтобы в дальнейшем мы могли пристроить собачку в хорошую семью, - прокомментировали зоозащитники.

Отметим, ситуация с нарастающим числом бездомных животных в Волгограде и области обостряется. Собак более 20 тысяч, но в основном сокращением их количества путем реализации программы «Гуманное соседство» занимаются приюты «Дино» и «Лисена». Они стерилизуют и выпускают собак в их прежнюю среду обитания.