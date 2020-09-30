На Волгоград идет песчаная буря: водителей просят не гнать

Водителей призывают быть крайне аккуратными на дорогах. Фото: Евгения ГУСЕВА

К вечеру 30 сентября на Волгоградскую область обрушился ураганный ветер. Циклон идет с востока. Не идет, летит. Синоптики прогнозируют, что уже в ближайшие часы погода резко ухудшится. Температура воздуха снизится до

+5...+10 градусов, а местами и вовсе до 0 градусов. Но экстренные службы больше волнует сильный ветер, порывы которого будут достигать 17-22 метров в секунду.

В МЧС еще утром выдали штормовое предупреждение. К вечеру обеспокоились и дорожники. В упрдор Москва-Волгоград предупреждают: ураган поднимает в степях Волгоградской области пыльную бурю, из-за чего видимость на дорогах снизилась.

- Призываем водителей неукоснительно соблюдать дистанцию при движении по дорогам; скоростной режим выбирайте соответствующий погодным условиям; будьте предельно внимательными и осторожными в условиях пониженной видимости и при сильном ветре на открытой местности, - обращаются к водителям, следующим через Волгоградскую область в упрдоре.