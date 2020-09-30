В Волжском изменится схема движения на кольце ВПЗ

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Эта информация обязательна к прочтению для всех волгоградских автомобилистов. С 8 октября в Волжском изменится схема движения на участке транспортного кольца ВПЗ.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, через неделю на этом перекректке преимущество в движении будет отдаваться транспорту, который движется по кольцу.

Такое решение было принято после ремонта дороги по улице Химиков, которая примыкает к кольцу ВПЗ.

- Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными при движении на данном участке. К 8 октября на перекрестке установят соответствующие дорожные знаки, солгасно которым водители обязаны будут уступать дорогу машинам, движущимся по кольцу, - детально поясняют в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского

И напоминают, что после того, как будет завершен ремонт дороги на проспекте Ленина, на круговом участке дороги на площади Строителей главным также сделают движение по кольцу. Эти нововведения планируют запустить в середине ноября.