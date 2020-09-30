Интернетом пользуются 80% волгоградцев

С каждым годом число пользователей интернета растет. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня без интернета люди уже не представляют свою жизнь. В сети они учатся, покупают товары, общаются и работают. Но, оказывается, в Волгоградской области еще есть семьи, у которых нет ни компьютеров, ни выхода в сеть. И, если верить статистике Волгоградстата, таких в регионе 22%. Правда, это данные за 2019 год.

- Чаще всего для выхода в интернет волгоградцы используют смартфоны – таких 61,7%. 62,3% наших земляков заходят в интернет ежедневно, и только 13,1% – примерно раз в неделю, - приводят свои данные волгоградские статистики. – Чаще всего интернетом пользуются волгоградцы в возрасте от 30 до 39 лет.

И еще несколько интересных фактов, которые Волгоградстат подготовил к Дню интернета, который отмечается в России 30 сентября. Так, в 2019 году 38,9% волгоградцев старше 15 лет заказывали в сети товары и услуги. И это на 3,1% больше, чем в 2018-м. Причем чаще используют мобильные покупки горожане (42,4%) против 25,3% жителей сельской местности.

В 2020-м году все эти показатели, конечно же, вырастут в разы, ведь из-за коронавируса в интернет переместились почти все сферы нашей жизни.