С 1 октября в Волгоградской области заработает ситуационный центр ЖКХ

Контроль за коммуналкой усилят. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже с 1 октября 2020 года в Волгоградской области заработает в круглосуточном режиме ситуационный центр в сфере ЖКХ. Это платформа, куда будет поступать вся информация о сбоях, неполадках и инцидентах на коммунальных сетях (электроснабжения, отопления, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения) и при эксплуатации жилья.

- В этом центре предусмотрен обмен информацией с системами ГУ МЧС и Минэнерго России. Благодаря ней в оперативном режиме будут фиксироваться все аварии и также оперативно их можно будет устранять, - поясняют «КП-Волгоград» в региональном комитете ЖКХ.

Впереди отопительный сезон, и в регионе уже активизирована подготовка всех энергосистем к работе в осенне-зимний период, - добавляют в администрации области.

Напомним, что на сегодняшний день решения о подаче теплоносителя на социальные объекты принято в восьми районах Волгоградской области – Жирновском, Даниловском, Иловлинском, Октябрьском, Новониколаевском, Урюпинском, Новоаннинском, а также в городе Урюпинске.