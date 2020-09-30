В Волгограде экс-декана юрфака отправили в колонию за поборы со студентов

Областной суд немного смягчил приговор декану. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Бывшего декана юридического факультета Волгоградского института бизнеса все-таки отправили в колонию. Правда, сегодня, 30 сентября, областной суд в апелляционном порядке немного смягчил ей приговор, уменьшив срок с 4 до 3,5 лет.

Напомним, экс-декана поймали на том, что она брала деньги со студентов за хорошие отметки на зачетах и экзаменах.

- Общая сумма незаконно полученных денежных средств от студентов составила 93 тысяч рублей, - констатируют в областном суде.

Следователи доказали как минимум пять фактов преступлений, попадающих под статью «коммерческий подкуп» и одно под статью «мелкий подкуп». Дзержинский райсуд приговорил ее к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Но такой вердикт не устроил ни обвинителей, ни подсудимую, и они обжаловали его.

Прокуратура требовала отправить бывшего декана в колонию на 7 лет, а штраф увеличить до 200 тысяч. В свою очередь адвокат обвиняемой просил вынести волгоградке оправдательный приговор, либо отправить дело на новое рассмотрение. Но Волгоградский областной суд лишь освободил Долгову от наказания за «мелкий подкуп» в связи с с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Так что ближайшие 3,5 года женщина проведет за решеткой.