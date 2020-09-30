В Волгограде отправили за решетку застройщика, обманувшего дольщиков на 15 миллионов

В Волгограде одного из застройщиков, который обманул дольщиков, отправили за решетку. Виновным по статье «злоупотребление полномочиями» признали генерального директора строительной компании, который взялся возвести многоэтажный дом в поселке Ерзовка Городищенского района Волгоградской области.

- Как установило следствие, в 2016 году этот застройщик получил от дольщиков 14,5 миллионов рублей. За эти деньги он должен был построить многоквартирный дом. Но никаких квартир люди так и не дождались. Полученные деньги бизнесмен потратил на иные цели. Более того, он взял еще и займы 12 миллионов рублей у одной коммерческой организации, якобы на окончание строительства этого дома. Но и эти деньги потратил на постройку совсем других объектов, - рассказывают «КП-Волгоград» в Генеральной прокуратуре РФ.

Но срок нерадивому застройщику дали небольшой – всего 2 года колонии-поселения. Учли состояние здоровья и пожилой возраст бизнесмена – ему 67 лет.