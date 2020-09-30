В Волгограде бизнесмен недоплатил в бюджет 17 миллионов рублей

В Волгограде одного из бизнесменов поймали на махинациях, при помощи которых он экономил на налогах. Надо признаться, что такие аферы от коммерсантов – не редкость, все хотят побольше заработать и поменьше отдать. Но этот волгоградец сэкономил не пару тысяч рублей, а 17 миллионов! Когда аферы вскрылись, на гендиректора завели уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов в крупном размере».

- Фирма этого бизнесмена занималась грузоперевозками и оказанием автотранспортных услуг. Чтобы сэкономить на налогах, он решил воспользоваться давно известной схемой через подставные конторы. Обвиняемый составлял фиктивные договора, по которым для деятельности его фирмы якобы привлекались пять сторонних организаций. На самом деле этих фирм вообще не существовало, они были лишь на бумаге, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

По такой схеме бизнесмен работал в течение двух лет – 2017 и 2018 годов. Отсюда и такая большая сумма ущерба для государства.

- На данный момент расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд, - добавляют в следственном управлении региона.