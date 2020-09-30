Александр Дюков о коронавирусе в Роторе: причина одна - несоблюдение регламента

Фото: СК "Ротор"

Ситуация с коронавирусом в России ухудшается. Ежедневно прирост новых заболевших увеличивается. Отражается COVID-19 и на спорте. Так в футболе отходит от коронавирусной западни «Ротор». А в Футбольной национальной лиге вспышки ковида произошли как минимум в пяти командах. Однако президент Российского футбольного союза Александр Дюков не считает, что сезон необходимо приостановить или запретить болельщикам посещать стадионы. Об этом функционер рассказал журналистам после заседания исполкома организации. По его словам, октябрь будет тяжелым месяцем в плане заболевания коронавируса, но затем ожидается спад.

- На данный момент мы исходим из того, что до нового года и РПЛ, и ФНЛ точно смогут провести те матчи, которые были запланированы, - рассказал президент РФС. - Мы не видим предпосылок к приостановке чемпионатов.

Что касается вспышек заболевания в командах, то их количество не критично. В текущем сезоне Российской премьер-лиги не избежал коронавируса только «Ротор». Александр Дюков отмечает, что если в команде большое число игроков с положительными тестами, то это значит, что клуб не соблюдал санитарный регламент РПЛ.

- Если соблюдать регламент, то удастся избежать большого количества заболевших. У нас есть статистика тех, кто переболел из футболистов. Да, заболевание неприятное, но, как правило, его переносят без симптомов.

По вопросу болельщиков на стадионах пока также не ожидается изменений. В каждом регионе по количеству зрителей на аренах принимают местные власти. В РФС пока не считают, что необходимо возвращаться к практике матчей при пустых трибунах. А это значит, что «Ротор» не будет оставаться без поддержки на «Волгоград Арене».

- Я все еще считаю, что стадион - это открытое пространство, воздух. При соблюдении всех правил посещение матчей не является опасным и не ухудшает ситуацию в регионе.