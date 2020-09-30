В пойме под Волгоградом вместо спиленных под трассу дубов высадят сто тысяч новых

Фото с официальной группы ВК Волго-Ахтубинской поймы.

Как вы понимаете, вопрос строительства трассы через Волго-Ахтубинскую пойму уже решенный. Ради третьей очереди мостового перехода через Волгу в природном парке уничтожат более 15-ти тысяч деревьев, в том числе и реликтовые дубы. Но власти успокаивают: вместо спиленных деревьев, высадят новые, причем в десять раз больше.

- В качестве компенсационного озеленения на территории поймы планируется высадить более 200 тысяч деревьев, из них 103 тысячи – дубы. Эти мероприятия заложены в проект строительства трассы, - уверяют в администрации региона. А в облкомприроде добавляют, что все саженцы будут выращены в нашем регионе, а значит, приспособлены к нашим климатическим условиям.

- Традиционный для пойменного ландшафта дуб черешчатый сегодня выращивают в Новоаннинском, Краснослободском и Среднеахтубинском питомниках. Причем в последнем уже высажены 55 тысяч сеянцев дубов, - добавляют в облкомприроды.

Еще один аргумент властей для успокоения: кроме вышеперечисленных тысяч деревьев, высадка новых дубрав под Волгоградом также ведется в рамках нацпроекта «Экология». После расчистки и восстанавления ериков и озер в Волго-Ахтубинской пойме также будут высажены новые деревья. Также посадки появятся на рекультивируемых землях, где до этого были большие свалки.

Одно только «но»: из курса биологии всем известно, что дубы растут очень медленно – порядка 30 сантиметров в год, и только к 10-ти годам достигают своего «зрелого» возраста, а первые плоды появляются только через 40-60 лет. Так что новые дубравы застанут только наши дети или внуки.