Мужчина и две женщины из Волгоградской области умерли от COVID-19 за сутки

Уже 147 волгоградцев погубил ковид. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 сентября 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил о трех смертельных случаях от коронавирусной инфекции. Всего же в регионе COVID-19 погубил 147 человек.

Известно, что 65-летняя жительница Волжского попала в ГУЗ «КБ №4» с двусторонней пневмонией. Где и когда она могла заразиться установить невозможно. Состояние ее было тяжелым, усугубляли течение болезни хронические заболевания сердца и почек. Женщину спасти не удалось.

Также скоропостижно скончалась 60-летняя волжанка, которая на четвертый день заболевания вызвала скорую и попала в ГБУЗ «ГБ №2» уже с полным поражением легких. Она страдала болезнями сердца, почек и сахарным диабетом.

Третьей жертвой ковида стал 60-летний мужчина из Октябрьского района: его госпитализировали в ГБУЗ «ВОКБ №1». Состояние ухудшалось из-за того, что пациент имел проблемы с сердцем и ЖКТ.

- Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе оперштаба.