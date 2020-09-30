В Волгограде, Михайловке и Волжском наибольший прирост заболевших коронавирусом

Коронавирус поражает каждую возрастную группу волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает поражать все большее число жителей Волгоградской области. 30 сентября ковид подтвердился у 106 человек. Они проживают в двух городах и 17-ти районах региона. Наибольший прирост новых пациентов, как обычно, в Волгограде. За сутки в городе-герое вирус выявлен у 46 волгоградцев. На втором месте по приросту располагается Михайловский район – там у 14 человек положительные тесты. Также больше десяти заболевших, а именно 13 в Волжском.

География распространения коронавируса на 30 сентября 2020 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По 6 подтвержденных случаев коронавируса выявлено в Камышинском и Серафимовичском районах. По 3 заболевших в Котовском, Фроловском и Жирновском районах. В Жирновском, Ольховском и Среднеахтубинском районе ковид подхватили по 2 жителя. Сразу в девяти районах области только по одному новому случаю COVID-19: в Алексеевском, Городищенском, Даниловском, Дубовском, Еланском, Калачевском, Ленинском, Новониколаевском и Урюпинском.

По возрастным категориям 30 сентября коронавирус поразил жителей средних лет. Наибольшее число новых случаев в возрасте от 30 до 49 лет: заболели 40 человек. Поразила болезнь 24 жителей области старше 65 лет. 17 пациентов получили положительные тесты в возрасте от 50 до 64 лет. Среди детей заболеваемость достаточно низкая. Десяти новым заболевшим от семи до 14 лет. Предстоит лечение от ковида двум подросткам 15-17 лет. Напомним, школы из-за коронавируса стали частично закрываться на карантин. Накануне было известно о 85 классах в 49 учебных заведениях, которые перешли на дистанционный режим уроков. Учитывая, что с каждым днем заболевших школьников становится больше, то и карантин будет объявляться в еще большем числе образовательных организаций.

Коронавирус 30 сентября также выявлен у ребенка дошкольного возраста – 1-6 лет. Среди молодежи от 18 до 29 лет подтвердился вирус у семерых человек.