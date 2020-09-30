В Волжском 15-летнего юношу убило током на крыше грузового поезда

Фото: Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

29 сентября около девяти часов вечера на железнодорожной станции Трубная Приволжской железной дороги в Волжском нашли тело 15-летнего юноши. Он скончался от электротравмы. Известно, что подросток забрался на крышу цистерны грузового поезда. С какой целью – пока неясно. Но в этот момент случилось замыкание контактной сети, в зону действия которого он и попал. Несовершеннолетний погиб моментально от удара током.

На место происшествия прибыли сотрудники Волгоградского следственного отдела на транспорте. Чтобы установить все обстоятельства, им предстоит провести несколько экспертиз.

- Следователями произведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, подвижного состава, назначены необходимые исследования, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.