На Волгоградскую область надвигается штормовой ветер

В МЧС просят не сжигать сухую растительность и мусор, при порывах ветра не находиться под деревьями и рекламными щитами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Климат Волгоградской области отличается своей постоянной ветреностью. Сильные порывы бывают летом и зимой, осенью и весной. Но в последние дни регион оказался под воздействием ураганов. При этом держится сухая погода. А это прямая угроза для возникновения крупных лесных пожаров. 28 сентября МЧС предупреждал об усилении ветра, который в итоге привел к большому возгоранию в Урюпинском районе. Спасательное ведомство снова обращается с экстренным предупреждением. Как сообщили «КП-Волгоград» в Главном управлении МЧС России, сегодня ночью и завтра днем, 1 октября, в Волгограде и области ожидается восточный ветер 7-12 метров в секунду. Однако порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. При этом на большей части территории региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости леса.

Спасатели рекомендует при усилении ветра быть осторожным, парковать машины вдали деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. При обнаружении обрывов проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов необходимо сообщить по телефону 8-800-100-70-60. Также МЧС региона настоятельно просит не сжигать сухую растительность и мусор. Ветер может перебросить огонь как на лесные массивы, так и жилые здания.