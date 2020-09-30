Волгоградцам запретили посещать леса до 18 октября

Жителям Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов и въезда в лесные массивы на автомобилях до 18 октября 2020 года. Соответствующий приказ подписал председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Речь идет об отдыхе и рыбалке: все это при нарушении правил безопасности может привести к серьезным пожарам. Ведь в регионе все еще сохраняется чрезвычайная пожароопасность, напоминают в областном ГУ МЧС.

В приказе исключаются лишь случаи, связанные с проведением лесохозяйственных работ. Любая другая деятельность также остается под запретом.

Так что несмотря на последние теплые деньки, которые волгоградцы по традиции проводили за городом, жаря шашлыки, придется находить альтернативу. Например, съездить на дачу или выбрать другой безопасный способ расслабиться, ведь за нарушение приказа могут оштрафовать.