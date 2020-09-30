Волгоградцы отсудили 170 тысяч за несостоявшееся путешествие в Эмираты

Суд посчитал, что турфирма нарушила условия договора. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Середину января семейная пара из города Камышина Волгоградской области планировала провести на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. Взяли кредит, купили путевки. Но прямо перед отпуском глава семьи попал в больницу, откуда вышел только 22 января – за день до окончания тура. Добиваться возврата денег за несостоявшееся путешествие пришлось через суд. По решению Камышинского городского суда ООО «Регион Туризм» заплатит более 170 тысяч рублей. Из них 109 тысяч 800 рублей – стоимость самого тура, почти 57 тысяч – штраф за то, что турфирма не компенсировала потери добровольно. Еще набежало 823 рубля процентов, в 3 тысячи оценили компенсацию морального вреда, и в 5 тысяч - услуги адвоката.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов, турфирма существенно нарушила условия договора, в котором было предусмотрено его изменение или расторжение в случае невозможности поездки по независящим от туриста обстоятельствам. Супруга заболевшего мужчины сообщила о его госпитализации заранее. Она направила агенту заявление о расторжении договора и аннулировании тура. Договор расторгли, но денег камышане так и не увидели. А судье представители турагентства документы о своих затратах так и не представили.

После ответчик обжаловал решение суда, но Волгоградский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.