Ушел на работу и не вернулся: в Волгограде ищут 30-летнего мужчину со шрамами на предплечье и пояснице

Фото: пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области

В Волгограде не оставляют надежд найти молодого человека, который пропал 9 месяцев назад. 20 декабря прошлого года ничего не предвещало беды. Как обычно, Александр Логинчук собрался и отправился на работу. Но больше домой не возвращался. Что могло произойти с 30-летним волгоградцем, неизвестно. Следственный отдел по Дзержинскому району Следственного управления СКР по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту исчезновения человека. «КП-Волгоград» рассказали в СКР по региону о приметах Александра Логинчука. Его рост 182 сантиметра, телосложение худощавое. Волосы на голове короткие, темно-русые, глаза карие. Молодой человек имеет шрам в области поясницы около 10 сантиметров в длину. Также есть шрам около 20 сантиметров после операции на левом предплечье.

В день исчезновения 30-летний волгоградец был одет в клетчатую рубашку черно-бело-серого цвета, вязаный серый свитер, черный шарф, осеннюю темно-синюю куртку, темно-синие спортивные штаны, черные осенние полуботинки. На голове была шапка мелкой вязки серого цвета с черным кантом.

Следственные органы обращаются ко всем, кто имеет информацию о месте пребывания Александра Логинчука. Сообщить сведения можно по телефонам: (8442) 54-08-61; 8-927-254-80-98 или 102.