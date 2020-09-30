Грозит до двух лет тюрьмы: под Волгоградом поймали двух рыбаков с электроудочками

По два года тюрьмы могут получить жители Алексеевского района Волгоградской области, которые решили порыбачить с помощью электроудочек. Такой вид ловли, конечно, эффективен, но незаконен. Способ довольно варварский: рыбу глушат импульсом напряжения.

Но несмотря на всем известный запрет 29 сентября недалеко от хутора Ендовского на берегу реки Хопер сотрудники Урюпинской рыбинспекции задержали селян с поличным. 52-летний и 57-летний мужчина не успели спрятать добычу – целое ведро рыбы.

- Они поймали 45 особей сома, щуки, сазана, язя, общим весом 8 кг. В настоящее время по данному факту назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По данному факту проводится проверка, а инспекторы продолжают рейды.