Жители Максимки на ночь останутся без воды

Воду отключат на шесть часов. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Если раньше все волгоградцы регулярно и массово два раза в год оставались вообще без воды на сутки, а то и больше, то теперь масштабных отключений не планируют. Но жителям отдельных микрорайонов все же приходится периодически обходиться без водоснабжения. В ночь с 1 на 2 октября «Концессии водоснабжения» затеяли работы на насосной станции в поселке Горьковский Советского района Волгограда. Так что жителям Максимки отключат холодную воду с 23 часов 1 октября до 5 часов утра 2 октября 2020 года. Бытовые неудобства будут минимальными.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях», за эти шесть часов сотрудники предприятия заменят на насосной станции третьего подъема ВОС Максима Горького изношенные запорные арматуры диаметром 200 и 400 мм. Параллельно работники лаборатории метрологии устроят ревизию первичных датчиков счетчиков воды.

Останутся на ночь без воды жители домов поселка имени Максима Горького, проживающие по адресам: