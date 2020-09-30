Волгоградцы могут слетать в Москву за 499 рублей

Из Волгограда в Москву самолеты будут летать еще чаще. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Хорошая новость - с 18 октября 2020 года жители Волгограда смогут слетать в Москву всего за 499 рублей. Правда, не в главные столичные аэропорты, а в подмосковный Жуковский. Да и количество самых дешевых билетов ограничено. Новый лоукост-проект запускает авиакомпания «Уральские авиалинии».

- Полетная программа стартует с 18 октября 2020 года и продлится по 27 марта 2021 года, - рассказали «КП-Волгоград» в Международном аэропорту Волгограда.

Рейсы Волгоград - Жуковский лоукостер будет выполнять ежедневно. Вылет из Волгограда в 16.50 – 17.00 по местному времени в зависимости от дня. В Волгограде самолеты будут приземляться незадолго до этого – в 16.10. Время в пути 1 час 35 минут.

Билеты на рейсы Волгоград – Москва (Жуковский) уже в продаже на сайте авиакомпании. Так, на 20 октября сегодня в продаже безбагажный билет по 999 рублей, с багажом стоимость перелета составит уже 3499 рублей. На многие даты цена билета начинается уже от 1499 рублей. А, например, 5 ноября слетать в Жуковский можно за 499 рублей. При этом безбагажный билет включает только сам перелет и маленькую ручную кладь до 5 килограммов. Остальное – за дополнительную плату.