Мошенник онлайн оформил на волгоградца кредитов на два миллиона рублей

Потерпевший продиктовал аферисту все данные своей карты и даже коды из смс Фото: Артем КИЛЬКИН

44-летний житель Тракторозаводского района Волгограда задолжал банку два миллиона рублей, которых он и в глаза не видел. А оформил кредиты на мужчину мошенник. 23 сентября он позвонил жертве, представился сотрудником банка и уговорил продиктовать персональные данные карты, включая пин-код. Потерпевший в течение нескольких дней давал преступнику коды из приходивших ему смс.

- Только через 5 дней волгоградец узнал, что таким образом оформил на себя онлайн кредит на сумму свыше 2 миллионов рублей, денежные средства по которому впоследствии были выведены на неустановленные счета, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», однако поймать таких аферистов достаточно сложно. Стражи порядка убедительно просят волгоградцев никогда не доверять незнакомым людям, особенно не давать им данные своих карт. Лучше лишний раз прийти в свой банк и убедиться, подвергается ли карта мошеннической атаке и задать все волнующие вопросы непосредственно сотрудникам кредитной организации.