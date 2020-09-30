В Волгоградской области уничтожат более 8 гектаров леса

Фото: "Центр защиты леса Волгоградской области"

Леса Волгоградской области постоянно испытывают различные тяготы. Сухостой и ветра становятся причиной масштабных ландшафтных пожаров. Только в этом году погорело более 881 гектара леса. А для полупустынного ландшафта каждое дерево – на вес золото. Но не один огонь угрожает зеленым массивам. Есть и другие вредители – маленькие, но разрушительные насекомые. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Центре защиты леса Волгоградской области», по данным учетов и инвентаризации площадь очагов вредителей и болезней леса в регионе составляет более 27 тысяч гектаров. При этом треть из этой территории – более чем на восьми гектарах – пойдет под вырубку, чтобы ликвидировать очаги насекомых и провести санитарно-оздоровительные мероприятия.

Под угрозой вредителей сейчас находятся сосны в Арчединском, Быковском, Нижнечирском и Ольховском, Старополтавском лесничествах. Массовое размножение насекомых возможно в дубравах Даниловского, Лещевского и Среднеахтубинского лесничеств.

В 2020 году были обработаны хвойные насаждения регионе на площади 3700 гектаров. Распыление средств для уничтожения вредителей проводилось наземным и авиационным способом.

В октябре специалистам еще предстоит определить численность вредителей лесов Волгоградской области и составить план по ликвидации их очагов в 2021 году.