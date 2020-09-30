Накололи дров, починили вольеры: студенты ВолГУ помогли волгоградскому приюту «Дино»

Фото: волонтеры приюта "Дино"

Они – обычные студенты, у которых только начался учебный год, но всегда есть время на добрые дела. Волонтеры центра «Прорыв» ВолГУ накануне приехали в волгоградский приют «Дино». Не просто привезли корм, но и помогли по хозяйству.

Юноши взяли в руки топоры и накололи дров, также починили вольеры. А девушки убрали территорию приюта. А после работы пообщались с обитателями «Дино» - собаками, которые всячески привлекали внимание волонтеров лаем. В приюте более 400 животных, все они нуждаются не только в уходе, социализации, лечении, но ищут хозяев.

- Спасибо за ударный труд и добрые сердца ребятам из ВолГУ - волонтёрам центра «Прорыв», - отблагодарили гостей сотрудники приюта «Дино».

Кстати, приехали в «Дино» может любой желающий. Приют находится в Краснослободске в поселке Вторая Пятилетка, где раньше была территория поисково-спасательного отряда МЧС. Помощь может быть любой – даже старый ненужный плед согреет хоть одну собачку холодной зимой.