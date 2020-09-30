Под Волгоградом в горящем доме погибли мать и сын

Мужчина и женщина сгорели в своем дома. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Трагедия произошла около часа нови 30 сентября в Михайловском районе Волгоградской области. Вызов на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил из хутора Сухов-2. Тут на улице Кирова внезапно загорелся частный кирпичный дом, площадью около 80 метров. Находившиеся внутри в этот момент жильцы крепко спали.

- Пожарные расчёты 30-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03:20 часов. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

После этого в доме обнаружили тела 82-летней пенсионерки и 57-летнего мужчины. Они не смогли выбраться из дома. Видимо, надышались дыма.

- В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи территориального подразделения СКР. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

А жителей Волгоградской области предупреждают, что пожароопасный сезон еще не закончился. Из-за сильного ветра спасателям приходится тушить много ландшафтных пожаров.