Волгоградец идет под суд за торговлю наркотиками в своей машине

Уголовное дело о незаконной торговле наркотиками, фигурантом которого стал 55-летний житель Волгоградской области, передали в суд. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение. В материалах дела говорится, что наркоторговца с поличным поймали в Волжском, когда он в салоне своего автомобиля совершал сделку с клиентом. За три тысяч рублей продал наркозависимому более 20 грамм наркосодержащего вещества. Дома у обвиняемого нашли еще почти два килограмма незаконного товара.

- Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волжский городской суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Грозит наркоторговцу немало – до 15 лет тюрьмы.