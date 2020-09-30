В Волгограде отремонтировали улицу Буханцева

Фото: пресс-службы мэрии.

За двадцать лет без ремонта афсальт на улице имени Милиционера Буханцева пришла в Ворошиловском районе Волгограда пришел в ужасное состояние. Многие автомобилисты жаловались на ямы и выбоины и очень ждали, когда же проезжую часть приведут в порядок.

В этом году благодаря дополнительному финансированию в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» улицу полностью отремонтировали. Всего заменили более 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Речь о современном асфальте, которые закатывают по новой методике: сначала выравнивающий слой, затем финишный – а добавлением минералов. Они значительно повышают прочность.

- Дорога соединяет несколько жилых кварталов в Ворошиловском районе, а также обеспечивает подъезд к железнодорожному вокзалу «Волгоград-2», - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии. – А качество обновленной дороги проверят специалисты МУ «Комдорстрой», взяв пробы.