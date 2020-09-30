Подписи обманным путем, угрозы и навязывание интересов: волгоградская УК совершает рейдерский захват домов

Жильцы каждый день фотографируют свои лавочки, боясь, что «захватчики» украдут их и обвинят в этом УК и ТСЖ. Фото предоставили жильцы МКД

Прямо сейчас жильцы 99 многоэтажных домов в Красноармейском районе Волгограда вынуждены бороться за судьбу УК «Жилконтроль». Неизвестные люди, представляющиеся сотрудниками различных фирм, агитируют и переманивают на свою сторону волгоградцев, хотя тех устраивает их система управления. Но вместо этого подделываются документы, и, увы, не всегда возможно распознать неправомочность протоколов собраний и подписей. Это сейчас и происходит в отношении «Жилконтроля» и ТСЖ.

Сообщники расклеивают объявления о приглашении на собрания: на дверях подъездов и квартир, атакуют почтовые ящики. Первый раз введенные в заблуждение люди пришли на встречу с представителями новой УК, но осадок остался неприятный: путем откровенного обмана, даже прессинга и клеветы их заставляли ставить подписи. А когда жильцы отказались приходить, их стали терроризировать визитами в квартиры.

Жильцы однажды пришли на собрание, но были введены в заблуждение : их УК оклеветали, вынуждали ставить подписи. Фото: предоставили жильцы МКД.

Уговаривал волгоградцев и небезызвестный в «делах коммунальных» волгоградец, в бывшем гендиректор одной из скандальных УК города-героя. Сейчас он находится под следствием за «использование служебных полномочий в целях извлечения личной выгоды» и «нецелевое использование более 50 миллионов рублей» (за воду и тепло, на ремонт крыш и уборку дворов). У «рейдерской» компании также есть пачка бюллетеней с персональными данными жильцов и их подписями, которые те если и ставили, то опять-таки под давлением. Все они обратились в прокуратуру за защитой своих прав, ведь их попросту ввели в заблуждение

- Чтобы предотвратить происходящее, нами в суд было подано заявление о незаконности постановления об обыске, написаны заявления в областную прокуратуру и Генпрокуратуру, прокомментировала «КП-Волгоград» юрист Валентина Зеленцова, которая отстаивает интересы волгоградцев.

МНЕНИЕ ЖИЛЬЦОВ

- Нам нравится нынешняя система управления - говорят волгоградцы. – Мы оплачиваем услуги ЖКХ непосредственно напрямую ресурсоснабжающим организациям и точно знаем, куда идут наши деньги. Также мы платим УК (подрядчику «Жилконтроль»), которая оказывает услуги по содержанию жилого имущества. Объективно видим, что коммунальщики выполняют свои обязательства и создают комфорт. Мы готовы отстаивать интересы нашей управляющей компании, где от мнения собственников квартир зависит, куда тратятся наши деньги.

Редакция «КП-Волгоград» просит считать эту публикацию официальным обращением в правоохранительные органы.