Горели леса: в Волгоградской области ликвидирован крупный пожар

Огонь охватил Урюпинский район Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Наступила осень, но пока без осадков и с сильным ветром. Такая погода располагает для распространения лесных пожаров. И, к сожалению, они и происходят. То ли непотушенные костры, то ли брошенная горящая спичка приводят к серьезным последствиям. Хотя в Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий разведение костра в зеленых зонах. Но нарушители все-таки появляются. Так в Урюпинском районе за последние сутки горел лес на площади трех гектаров. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроды, к тушению пожара были привлечены 40 человек, было задействовано 14 единиц техники.

Огонь был ликвидирован. Однако мониторинг за ситуацией остается. Сухостой и порывы ветра не дают огнеборцам расслабиться. В Волгоградской области с начала года зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади более 881 гектара.