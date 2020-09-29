Пришел и забил: Фламарион признан лучшим игроком Ротора в матче с Рубином

Фламарион сумел поразить ворота "Рубина". Фото: СК "Ротор".

Волгоградские болельщики увидят луч света в «Роторе» даже в темный период. Команда остается последней в Российской премьер-лиге, кому еще не удалось одержать победу. Карантин по коронавирусу добавляет негатива к спортивным результатам. Поводом для небольшой радости стало возвращение «Ротора» в игру после ковидной изоляции. Правда, победить сине-голубые так и не могут. В 9-м туре волгоградцы на своем поле уступили со счетом 1:3 казанскому «Рубину». Волжский клуб после каждого матча проводит опрос в социальных сетях по выбору лучшего игрока. И даже в проигрышных встречах поклонники сине-голубых отмечают наиболее старающихся. В матче с «Рубином» лучшим футболистом «Ротора» по мнению болельщиков стал Джовино Фламарион.

Бразильский нападающий совсем недавно в Волгограде, а игра 9-го тура РПЛ была для него дебютной в волгоградской команде. Фламарион старался и даже забил мяч – лично для него хороший дебют. Потому 24% голосов отданы именно ему. Компанию в тройке латиноамериканскому кудеснику мяча составили два Олега – Николаев и Алейник, у которых 20% и 18% голосов соответственно.