Победила дружба: дубль Ротора сыграл с Тамбовом-М

Фото: СК "Ротор"

В молодежном первенстве России очередной матч провели дублеры «Ротора». Сине-голубые в игре 4-го тура на выезде встречались с «Тамбовом». Перед очным поединком команды располагались в нижней части таблицы группы «А»: «Ротор-М» на девятой строчке с тремя очками, у тамбовчан было столько же баллов, но занимали они седьмое место. В матче «Тамбову-М» удалось забить быстрый мяч, хозяева отличились на 10-й минуте. Однако не долго продолжалось лидерство «горожан». На 22-й минуте волгоградец Никита Попов блестящим ударом из-за пределов штрафной направил мяч в девятку ворот соперников, 1:1.

Во втором тайме случился один забитый мяч, который соорудили волгоградцы. На 82-й минуте отличился Дмитрий Михайлов. Однако удержать победу дружина Алексея Жданова не смогла. В концовке сине-голубые нарушили правила в своей штрафной, а хозяева реализовали пенальти. Итог матча - счет 2:2.

Следующий матч дублеры «Ротора» проведут в Волгограде. На стадионе «Зенит» 3 октября сине-голубые примут сверстников из «Спартака». Встреча начнется в 15.00. Стоит отметить, что на игры молодежного первенства теперь будут допускаться болельщики. Соответствующее решение в минувшую пятницу, 25 сентября, приняло бюро исполкома Российского футбольного союза.