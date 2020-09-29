В Волгограде 30 сентября без света останутся пять районов и один детский сад

Отключение света затронет небольшое число домов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ежедневно в районах Волгограда продолжаются отключения электроэнергии. Связано это с продолжающимися плановыми ремонтными работами. В среду, 30 сентября, частичное отключение света произойдет в пяти районах города-героя: Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Красноармейском, Ворошиловском и Советском. Волгоградцам придется обходиться без использования электроприборов. Хотя по всем адресам ресурсоснабжающая организация должна вернуть электроэнергию до наступления сумерек. Как раз жители будут на работе или учебе, а кто-то, возможно, на прогулке, наслаждаясь солнечными деньками.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «Россети ЮГ - Волгоград», в Краснооктябрьском районе 30 сентября отключения будут минимальными. С 13.00 до 17.00 не будет света в детском саду №373 по адресу Кузнецова, 25. В этот же временной период электроэнергия будет отсутствовать в ряде домов трех улиц: на Короткой, 24, 26, 28, 30, 32, на Кузнецова, 19, 21, 31, а также на Инициативной, 1, 5, 7.

Весь день не будет света в Тракторозаводском районе, но не во всем, а на некоторых улицах. С 9.00 до 17.00 электричество будет отключено в домах №4, 8, 10, 14 на улице Дзержинского, а также на улице Дегтярева, 9, 11, 13.

Отключение электроэнергии с 9.00 до 17.00 произойдет в нескольких домах в Красноармейском районе Волгограда. Не смогут воспользоваться телевизором, компьютером, феном или утюгом жители домов №42, 44, 44а, 48 на проспекте Героев Сталинграда и семиэтажки №17 на улице Тельмана. С 9.00 до 15.00 света не будет на улице Пятиморской, 33, 35 и улице Мачтозаводской, 152.

Длительное отсутствие света будет и в Ворошиловском районе - с 9.00 до 17.00. Это коснется жителей частного сектора по следующим адресам: улица Оленигорская, 1, 5-7, 1г/4, 2/1, 7/1-7/4, 6/1, 10, 11/1-11/3, 11, 11б/1, 11б/2, 13, 10а/1, 10а/2, 16/2, 16/3, 17, 18/1-18/4, улица Мончегорская, 1, улица Просвещения, 46-50.

Большой список адресов и в Советском районе, где в среду отключат свет. Электроэнергии не будет с 9.00 до 17.00 у жителей следующих домов: улица Геологическая, 3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, переулок Мостового, 1-4, 6,7, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, улица Юная, 2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, улица Мостового, 3-7, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 7, 8, улица Вольная, 1-17, 7/1, 7/2, 15а. Также не будет света с 9.00 до 17.00 в клинической больнице №11, которая находится по адресу улица Вольная, 2а.