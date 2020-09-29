Жертвами ковида стали 47-летний волгоградец и пожилая волжанка

Все чаще умирают еще молодые. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снова печальный список умерших от коронавируса жителей Волгоградской области пополнили два человека. Всего в регионе уже 144 летальных исхода. Очередными жертвами ковида стали 47-летний мужчина из Волгограда и жительница Волжского, которой было 67 лет. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, заболевание у обоих пациентов развивалось молниеносно. У обоих помимо пневмонии имелись сопутствующие заболевания, в том числе патологии сердца. Врачи не смогли их спасти.

- Примерную дату заболевания и возможный способ заражения коронавирусом установить невозможно, - рассказывают подробности трагичной истории еще молодого волгоградца в оперштабе. В госпиталь ветеранов войн скорая привезла мужчину уже в довольно тяжелом состоянии.

А волжанка поступила в больницу №1 с подозрением на хирургическую патологию. Когда ей стало хуже, женщину перевели в реанимацию, где она вскоре и скончалась. Слишком быстро и непредсказуемо развивалась коварная инфекция.